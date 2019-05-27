عاجل.. هل ستعاد مباراة الزمالك ونهضة بركان بسبب جنش؟ تعرف على التفاصيل

حقق نادى الزمالك الفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي، بركلات الترجيح بنتيجة 5_3 بعد الفوز خلال الوقت الأصلي بهدف دون رد أحرزه محمود علاء من ضربة جزاء.









وتحدث الكثير من متابعى المباراة حول حصول حارس مرمى نادى الزمالك على إنذارين خلال اللقاء، مما يبطل المباراة وإعادتها، ولكن ذلك لم يحدث حيث لم يحصل جنش سوى على إنذار وحيد فى اللقاء كان فى الشوط الأول وتحديداً فى الدقيقة 42.









وكل ما حدث بعد قرار الحكم بإعادة ركلة الترجيح الثانية لفريق نهضة بركان المغربي، بداعي تقدم جنش عن خط المرمى، وتصديه للركلة الذى سددها المدافع إسماعيل المقدم، وأن الحكم عند تسجيله إعادة الركلة شاهد الجميع الإنذار وهو كان يخرج فقط المذكرة الخاصة بالبطاقات وليس البطاقة الصفراء الثانية.









وتحدث البعض الأخر على إلزامية الحكم بحصول جنش على إنذار بسبب تقدمه عن خط المرمي، وهو ما نفاه عدد كبير من الحكام المصريين ل"الفجر الرياضي" ، قائلاين أنها تقديرية للحكم، ولرؤيته خلال اللعبة، فمن الممكن أن يعطى الحكم إنذار للاعب ومن الممكن لا، ولكن لا يستوجب ذلك إعادة المباراة.



