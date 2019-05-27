تحديد أيام العمل الأسبوعية بإدارة جامعة الأزهر بخمسة أيام
الإثنين 27/مايو/2019 - 02:57 ص
محمود الجلاد
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قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، تحديد أيام العمل الأسبوعية بإدارة الجامعة بمدينة نصر بخمسة أيام أسبوعيًا وذلك اعتبارًا من يوم الخميس المقبل الموافق 30/5/2019، على أن يكون يوم السبت من كل أسبوع إجازة.
كما قرر أن يطبق هذا على الأمانة العامة المساعدة بفرعي الجامعة بأسيوط والوجه البحري، على أن يكون الحضور يوميًا في تمام الساعة 8 صباحًا والانصراف الساعة 3 عصرًا.
ونص القرار على أن يترك تحديد أيام العمل لكل من المستشفيات الجامعية والمستشفى التخصصي بمدينة نصر والكليات والمراكز والبحثية وفقًا لطبيعة ومقتضيات العمل، على أن تحدد عدد أيام العمل فيها على مدار الأسبوع ما بين 5 – 6 أيام في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية، وفي حال العمل ستة أيام يكون مواعيد الحضور الساعة 8 صباحًا والانصراف 2 ظهرًا.
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