رامي عياش: طلبت من الله يعذبني لهذا السبب (فيديو)
الإثنين 27/مايو/2019 - 03:54 ص
نعيم يوسف
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كشف الفنان رامي عياش، عن السبب الذي جعله يطلب من الله أن يعذبه ويجلده، مشددًا على أنه كان يعني ذلك.
وأوضح "عياش"، في لقاء مع برنامج "عايشة شو"، المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أنه كتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك""يارب عذبني وأجلدني على كل كلمة جارحة قولتها لأمي".
وتابع: "لو كان الحساب سيكون به جلد وعذاب فأنا سأكون في كامل سعادتي".
وأشار إلى أن الرجل عندما ينجب يعرف قيمة والديه، مشددًا على أنه يرى في عيون أبيه ما يراه في ابنه.
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