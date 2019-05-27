تعليق هاني شاكر على فوز الزمالك بالكونفدرالية

هنأ نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، نادى الزمالك بعد فوزه ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بتغلبه في النهائي على نهضة البركان

وكتب عبر صفحته بـ "فيسبوك" "مبروك لنادي الزمالك فوزه ببطولة الكونفدرالية ".





يذكر أن الزمالك تمكن في المباراة النهائية بالفوز على بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4 .















