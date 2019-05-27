"الأرصاد" تكشف عن أقصى درجة حرارة ستسجل خلال فصل الصيف
الإثنين 27/مايو/2019 - 01:10 ص
أمنية فوزي
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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن تقلبات الأحوال الجوية من سمات فصل الربيع.
وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء الأحد، فصل الربيع يسجل أعلى درجة حرارة في العام، وتكون مرة واحدة فقط في العام، مثلما حدث يوم الخميس الماضي.
وتابع: "أقصى درجة حرارة ستسجل خلال الصيف ستكون 38 درجة، ولن نشهد ما شاهدناه الخميس الماضي مرة أخرى".
وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء الأحد، فصل الربيع يسجل أعلى درجة حرارة في العام، وتكون مرة واحدة فقط في العام، مثلما حدث يوم الخميس الماضي.
وتابع: "أقصى درجة حرارة ستسجل خلال الصيف ستكون 38 درجة، ولن نشهد ما شاهدناه الخميس الماضي مرة أخرى".
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