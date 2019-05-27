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الديهي يكشف عن سبب الخلاف بين عبدالله عزام وأيمن الظواهري

الإثنين 27/مايو/2019 - 01:30 ص
الديهي يكشف عن سبب الخلاف بين عبدالله عزام وأيمن الظواهري
نشأت الديهي
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أمنية فوزي
 
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كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن سبب الخلاف الذي نشب بين الإرهابي عبدالله عزام وأيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة خلفا لأسامة بن لادن.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر"المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أنه كان يوجد شخص يدعي "عبدالرحمن الكندي"، كان يقوم بجمع التبرعات لتحرير أفغانستان من قبل الشيوعين في الاتحاد السوفيتي.

وأوضح أن "عبدالرحمن الكندي"، كان يجهز للقيام بمشروع علمي من خلال هذه التبرعات، ولكن تم إتهام الإرهابي عبدالله عزام بسرقه هذه التبرعات.

وأشار إلى أن أتباع أيمن الظواهري هم من أشاعوا أن عبدالله عزام هو من قام بسرقة التبرعات، لافتا إلى أن كلا منهما كانا يتنازعان على أموال أسامة بن لادن رئيس تنظيم القاعدة حيث كان بالنسبة لهم "دفتر شيكات".

وتابع:" الخلاف بين أيمن الظواهري وعبدالله عزام كان استخباراتي، حيث تحالف الظواهري مع لشخص يدعي غلبدين حكمتيار، وعزام تخالف مع شخص يدعي أحمد شاه مسعود عميل لجهاز استخبارات فرنسي".
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