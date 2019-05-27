أبرز أخبار التوك شو يوم الأحد 26-5-2019
الإثنين 27/مايو/2019 - 12:34 ص
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أمنية فوزي - داليا الحسين - نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
الإمام الأكبر: الطلاق مباح عندما يكون اضطرار ولا مفر منه
قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن الطلاق أبغض الحلال عند الله، موضحا أن الطلاق أبغض الحلال حين يكون اضطرارا ولا مفر منه ولذلك مباح الطلاق".
"الأرصاد" تكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس يوم الإثنين الموافق 27 مايو 2019، حيث يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.
شركة تذكرتي: بطاقة المشجع هي جواز المرور الأساسي للجماهير
أكدت شركة تذكرتي، أن بطاقة المشجع هي جواز المرور الأساسي لدخول المشجعين لبطولة الأمم الإفريقية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
أحمد موسى: 8 قنوات جديدة بالتليفزيون المصري قريبًا
كشف الإعلامي أحمد موسى، أنه سيتم إطلاق 8 قنوات جديدة بالتليفزيون المصري قريًبا، لافتًا إلى أن قناة "ماسبيرو زمان" لن تغلق في ظل الهيكلة.
أحمد عمر هاشم: رعاية أسر الشهداء جهاد في سبيل الله (فيديو)
قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، إن الرسول، صلى الله عليه وسلم، أوضح أن الجهاد يكون بالنفس واللسان والمال، موضحًا أن جهاد النفس يقوم به الجيش والمدربون والعسكريون، وأن العلماء والدعاة والإعلام يجاهدوا باللسان، وأن الأغنياء وأصحاب المال من الممكن أن يتبرعوا بأموالهم للجيش.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
الإمام الأكبر: الطلاق مباح عندما يكون اضطرار ولا مفر منه
قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن الطلاق أبغض الحلال عند الله، موضحا أن الطلاق أبغض الحلال حين يكون اضطرارا ولا مفر منه ولذلك مباح الطلاق".
"الأرصاد" تكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس يوم الإثنين الموافق 27 مايو 2019، حيث يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.
شركة تذكرتي: بطاقة المشجع هي جواز المرور الأساسي للجماهير
أكدت شركة تذكرتي، أن بطاقة المشجع هي جواز المرور الأساسي لدخول المشجعين لبطولة الأمم الإفريقية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
أحمد موسى: 8 قنوات جديدة بالتليفزيون المصري قريبًا
كشف الإعلامي أحمد موسى، أنه سيتم إطلاق 8 قنوات جديدة بالتليفزيون المصري قريًبا، لافتًا إلى أن قناة "ماسبيرو زمان" لن تغلق في ظل الهيكلة.
أحمد عمر هاشم: رعاية أسر الشهداء جهاد في سبيل الله (فيديو)
قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، إن الرسول، صلى الله عليه وسلم، أوضح أن الجهاد يكون بالنفس واللسان والمال، موضحًا أن جهاد النفس يقوم به الجيش والمدربون والعسكريون، وأن العلماء والدعاة والإعلام يجاهدوا باللسان، وأن الأغنياء وأصحاب المال من الممكن أن يتبرعوا بأموالهم للجيش.
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