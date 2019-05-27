بشرى سارة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الإثنين 22 رمضان
الإثنين 27/مايو/2019 - 12:20 ص
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.
وبحسب توقعات خبراء الهيئة، تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، وتكون أغلب الرياح شمالية شرقية معتدلة، تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وفيما يلى نعرض درجات الحرارة المتوقعة:-
القاهرة
20
33
شبين الكوم
20
32
طنطا
18
31
دمنهور
16
30
الإسكندرية
14
28
بلطيم
20
28
مرسى مطروح
16
26
السلوم
18
35
سيوة
19
38
بورسعيد
21
26
دمياط
21
26
الزقازيق
19
32
الإسماعيلية
18
33
السويس
18
33
العريش
19
26
رفح
19
26
رأس سدر
26
34
نخل
16
33
نويبع
26
33
طابا
24
33
سانت كاترين
18
34
الطور
24
30
شرم الشيخ
27
39
الغردقة
27
39
مرسى علم
26
39
الفيوم
21
36
بنى سويف
22
36
المنيا
21
38
أسيوط
23
39
سوهاج
24
40
قنا
25
42
الأقصر
28
44
اسوان
30
44
أبو سمبل
31
34
الوادى الجديد
28
42
شلاتين
26
33
أبو رماد
25
33
رأس حدربة
24
30
حلايب
24
31
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