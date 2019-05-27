إمساكية الإثنين 22 رمضان.. اعرف موعد السحور والإفطار

تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، إمساكية يوم الاثنين 22 رمضان، الموافق 27 مايو.





فمدة ساعات الصوم 15 ساعة و56 دقيقة، وصلاة المغرب 6:49 ، والعشاء 8:19 ، والسحور 12:53، والإمساك 2:53، والفجر 3:13، والشروق 4:56، والظهر 11:52، والعصر 3:28.