ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إمساكية الإثنين 22 رمضان.. اعرف موعد السحور والإفطار

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:07 ص
إمساكية الإثنين 22 رمضان.. اعرف موعد السحور والإفطار
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، إمساكية يوم الاثنين 22 رمضان، الموافق 27 مايو.

فمدة ساعات الصوم 15 ساعة و56 دقيقة، وصلاة المغرب 6:49 ، والعشاء 8:19 ، والسحور 12:53، والإمساك 2:53، والفجر 3:13، والشروق 4:56، والظهر 11:52، والعصر 3:28.

Advertisements
المزيد عن: موعد السحور موعد الإفطار اخبار مصر إمساكية شهر رمضان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
تورينو
3
x
15:00
1
لاتسيو
سامبدوريا
0
x
18:00
0
يوفنتوس
سبال
-
x
20:30
-
ميلان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك - مصر
0
x
22:00
0
نهضة بركان - المغرب