الديهي: "عبدالله عزام الأب الروحي لأسامة بن لادن"

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أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الإرهابي عبدالله عزام ولد بفلسطين عام 1941، وتم اغتياله عام 1989.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، مساء الأحد، أن عبدالله عزام انتقل من فلسطين لدمشق لتلقي تعلمه في جامعة دمشق، ومن ثم انتقل للقاهرة لتلقي درجة الدكتوراه.



وأوضح أن عبدالله عزام اعتنق بعد ذلك فكر سيد قطب التكفيري، مشيرا إلى أنه ينسب إليه أنه قام بتأسيس تنظيم القاعدة بالتعاون مع أسامة بن لادن.



وتابع: "عبدالله عزام يعتبر الأب الروحي لأسامة بن لادن، حيث التقى به بالجامعة السعودية وتبناه فكريا".