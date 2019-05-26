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عاجل.. محمود علاء يسجل هدف الزمالك الأول في شباك نهضة بركان (فيديو)

الأحد 26/مايو/2019 - 11:16 م
عاجل.. محمود علاء يسجل هدف الزمالك الأول في شباك نهضة بركان (فيديو)
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الفجر الرياضي
 
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نجح محمود علاء في تسجيل الهدف الأول للزمالك، في شباك نهضة بركان، في المباراة التي تقام بينهما في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء هدف علاء في الدقيقة 55 من ركلة جزاء لتصبح النتيجة 1-0.
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المزيد عن: نهضة بركان نهائي كاس الكونفدرالية محمود علاء كورة رياضة الزمالك
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