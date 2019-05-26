عاجل.. محمود علاء يسجل هدف الزمالك الأول في شباك نهضة بركان (فيديو)





وجاء هدف علاء في الدقيقة 55 من ركلة جزاء لتصبح النتيجة 1-0.

نجح محمود علاء في تسجيل الهدف الأول للزمالك، في شباك نهضة بركان، في المباراة التي تقام بينهما في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.