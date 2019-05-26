ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الخطوط الجوية السعودية تعلن عن وظائف شاغرة في جدة

الأحد 26/مايو/2019 - 11:02 م
الخطوط الجوية السعودية تعلن عن وظائف شاغرة في جدة
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements

كشفت الخطوط الجوية السعودية، عن حاجتها لعدد من الموظفين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في مدينة (جدة) لحملة البكالوريوس حديثي التخرج وذوي الخبرة.

وجاءت الوظائف المتاحة تحت المسميات الآتية:

– مخطط مواد – جدة (Material Planner)
المتطلبات:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على بكالوريوس (هندسة صناعية، هندسة طيران، هندسة ميكانيكية، هندسة كهرباء، إدارة سلسلة الإمداد).
– أن لا يقل المعدل في البكالوريوس عن (3 من 4) أو (3.75 من 5) أو ما يعادلهم.
– إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.
– لا يشترط الخبرة.

– مستشار تأمين – جدة (Insurance Consultant)
المتطلبات:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على بكالوريوس أو ماجستير في أحد تخصصات التأمين.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال.
– معرفة جيدة في سوق التأمين وإعادة التأمين الدولي بمجالي الطيران والمجال العام (الممتلكات).
– إتقان اللغة العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابة.

مزايا العمل :

– راتب شهري تنافسي.
– بدل نقل
– بدل سكن.
– تأمين طبي للموظف والمعالين المستحقين.
– قسائم سفر للموظف والمعالين المستحقين (وفقاً لسياسة الشركة).

Advertisements
المزيد عن: وظائف جدة الخطوط السعودية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
تورينو
3
x
15:00
1
لاتسيو
سامبدوريا
0
x
18:00
0
يوفنتوس
سبال
-
x
20:30
-
ميلان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك - مصر
0
x
22:00
0
نهضة بركان - المغرب