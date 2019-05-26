الخطوط الجوية السعودية تعلن عن وظائف شاغرة في جدة
كشفت الخطوط الجوية السعودية، عن حاجتها لعدد من الموظفين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في مدينة (جدة) لحملة البكالوريوس حديثي التخرج وذوي الخبرة.
وجاءت الوظائف المتاحة تحت المسميات الآتية:
– مخطط مواد – جدة (Material Planner)
المتطلبات:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على بكالوريوس (هندسة صناعية، هندسة طيران، هندسة ميكانيكية، هندسة كهرباء، إدارة سلسلة الإمداد).
– أن لا يقل المعدل في البكالوريوس عن (3 من 4) أو (3.75 من 5) أو ما يعادلهم.
– إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.
– لا يشترط الخبرة.
– مستشار تأمين – جدة (Insurance Consultant)
المتطلبات:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على بكالوريوس أو ماجستير في أحد تخصصات التأمين.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال.
– معرفة جيدة في سوق التأمين وإعادة التأمين الدولي بمجالي الطيران والمجال العام (الممتلكات).
– إتقان اللغة العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابة.
مزايا العمل :
– راتب شهري تنافسي.
– بدل نقل
– بدل سكن.
– تأمين طبي للموظف والمعالين المستحقين.
– قسائم سفر للموظف والمعالين المستحقين (وفقاً لسياسة الشركة).
- الجامعة الإلكترونية تطرح وظائف أكاديمية
- هيئة "المساحة الجيولوجية" تعلن عن وظائف شاغرة بجدة
- عاجل..اخبار السعودية اليوم | فتح باب التقديم للوظائف الشاغرة بجامعة عبدالرحمن بن فيصل
- قدم الآن.. وظيفة تقنية شاغرة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم
- صدى- السعودية | وظائف إدارية شاغرة في "الصادرات السعودية"
- "الجمارك" تعلن عن وظائف "مفتش جمركي مؤقت" في مختلف المنافذ
- "تداول" تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض