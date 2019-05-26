تعليق أحمد موسى على عدم حضور مجلس إدارة الأهلي نهائي الكونفدرالية



وتابع: "الأهلاوية أجروا سيارات لحضور نهائي الكونفدرالية ومساندة الزمالك"، منوهًا إلى أن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك حضر المباراة، ومجلس إدارة الزمالك بالكامل.



علق الإعلامي أحمد موسى، على عدم حضور مجلس إدارة النادي الأهلي نهائي الكونفدرالية الذي يخوضه نادي الزمالك قائلًا: كنت أتمنى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ومجلس إدارة الأهلي يحضرون المباراة ".وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد إن جماهير الأهلي حضروا المباراة لتشجيع نادي الزمالك، هذه هي الروح الرياضية المطلوبة، منوها إلى أن مباراة "الزمالك" و"نهضة بركان" تشهد حضور أكثر من 60 ألف مشجع".