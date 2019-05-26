ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعليق أحمد موسى على عدم حضور مجلس إدارة الأهلي نهائي الكونفدرالية

الأحد 26/مايو/2019 - 10:57 م
تعليق أحمد موسى على عدم حضور مجلس إدارة الأهلي نهائي الكونفدرالية
أحمد موسى
Advertisements
طباعة
داليا الحسين
 
Advertisements
علق الإعلامي أحمد موسى، على عدم حضور مجلس إدارة النادي الأهلي نهائي الكونفدرالية الذي يخوضه نادي الزمالك قائلًا: كنت أتمنى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ومجلس إدارة الأهلي يحضرون المباراة ".

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد إن جماهير الأهلي حضروا المباراة لتشجيع نادي الزمالك، هذه هي الروح الرياضية المطلوبة، منوها إلى أن مباراة "الزمالك" و"نهضة بركان" تشهد حضور أكثر من 60 ألف مشجع".

وتابع: "الأهلاوية أجروا سيارات لحضور نهائي الكونفدرالية ومساندة الزمالك"، منوهًا إلى أن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك حضر المباراة، ومجلس إدارة الزمالك بالكامل.
Advertisements
المزيد عن: نهائي كاس الكونفدرالية نهائي ابطال افريقيا مصر ماتش الزمالك كورة اخبار أحمد موسى
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
تورينو
3
x
15:00
1
لاتسيو
سامبدوريا
0
x
18:00
0
يوفنتوس
سبال
-
x
20:30
-
ميلان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك - مصر
0
x
22:00
0
نهضة بركان - المغرب