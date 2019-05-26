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هجوم مسلح على كنيسة في بوركينا فاسو

الأحد 26/مايو/2019 - 09:31 م
هجوم مسلح على كنيسة في بوركينا فاسو
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وكالات
 
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اقتحم مسلحون كنيسة في شمال بوركينا فاسو، اليوم الأحد، وقتلوا أربعة أشخاص بالرصاص، في رابع هجوم على الأقل على المسيحيين خلال الشهر الحالي.

وقال مصدر أمني أن مصلين آخرين أصيبوا في الهجوم خلال القداس الصباحي في كنيسة قرب بلدة تيتاو.

ولم يعلن أحد مسؤوليته عن الهجمات التي تهدد بتعكير صفو العلاقات السلمية على نحو تقليدي بين الأغلبية المسلمة والمسيحيين الذين يشكلون ربع سكان بوركينا فاسو.
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