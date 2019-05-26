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مسلسلات رمضان 2019.. بشار الشطي وفاطمة الصفي يتزوجان في "دفعة القاهرة 21"

الأحد 26/مايو/2019 - 09:31 م
مسلسلات رمضان 2019.. بشار الشطي وفاطمة الصفي يتزوجان في دفعة القاهرة 21
بشار الشطي وفاطمة الصفي
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شيماء عطية
 
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دعا "يوسف" حبيبته "دلال"، لتناول العشاء في الخارج بعدما تشاجر مع صديقه "سامي"، وبعدها تقدم للزواج بها، حيث تبادلا ارتداء الدبل، واتفقا على عقد قرآنهما انتصارًا لحبهما بعد طلاق كل منهما، وذلك في "دفعة القاهرة 21".


"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.

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