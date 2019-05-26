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مسلسلات رمضان 2019.. لحظات رومانسية بين أحمد فهمي وهيفاء وهبي في "الواد سيد الشحات 21"

الأحد 26/مايو/2019 - 08:14 م
مسلسلات رمضان 2019.. لحظات رومانسية بين أحمد فهمي وهيفاء وهبي في الواد سيد الشحات 21
الواد سيد الشحات 21
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شيماء عطية
 
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وقعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في غرام سيد الشحات، بعد انتحل شخصية "مو صلعة"، وذلك ضمن أحداث مسلسل "الواد سيد الشحات 21"، بعدما أعجبت بصلعته بعد إنقاذه له من بعض المتحرشين، وشهدت الحلقة لحظات رومانسية جمعت الثنائي بعدما دعته هيفاء لتناول العشاء معها، لتبدأ قصة حبهما.



وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.



"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن.

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