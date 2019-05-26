فيات كرايسلر تقدم عرض دمج مع شركة رينو

كشف مصدر مطلع، عن استعداد شركة فيات كرايسلر للسيارات هذا الأسبوع، لتقديم عرض دمج مع شركة رينو.





وقال مصدر مطلع لصحيفة نيكاي اليابانية، إنه من المتوقع أن تقترح شركة فيات كرايسلر للسيارات بدء المناقشات لإجراء عملية اندماج في غضون يومين.





وبلغت مبيعات السيارات العالمية من شركة فيات كرايسلر للسيارات العام الماضي 4.84 مليون سيارة. ومن شأن الاندماج مع شركة رينو أن يصل إجمالي مبيعات الشركتين إلى 8.72 مليون، متجاوزًا شركة جنرال موتورز في الولايات المتحدة، التي باعت 8.38 مليون سيارة العام الماضي واحتلت المرتبة الرابعة في مبيعات السيارات العالمية.