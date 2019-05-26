ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فيات كرايسلر تقدم عرض دمج مع شركة رينو

الأحد 26/مايو/2019 - 08:04 م
فيات كرايسلر تقدم عرض دمج مع شركة رينو
فيات
Advertisements
طباعة
أ ش أ
 
Advertisements
كشف مصدر مطلع، عن استعداد شركة فيات كرايسلر للسيارات هذا الأسبوع، لتقديم عرض دمج مع شركة رينو.

وقال مصدر مطلع لصحيفة نيكاي اليابانية، إنه من المتوقع أن تقترح شركة فيات كرايسلر للسيارات بدء المناقشات لإجراء عملية اندماج في غضون يومين.

وبلغت مبيعات السيارات العالمية من شركة فيات كرايسلر للسيارات العام الماضي 4.84 مليون سيارة. ومن شأن الاندماج مع شركة رينو أن يصل إجمالي مبيعات الشركتين إلى 8.72 مليون، متجاوزًا شركة جنرال موتورز في الولايات المتحدة، التي باعت 8.38 مليون سيارة العام الماضي واحتلت المرتبة الرابعة في مبيعات السيارات العالمية.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
تورينو
3
x
15:00
1
لاتسيو
سامبدوريا
0
x
18:00
0
يوفنتوس
سبال
-
x
20:30
-
ميلان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك - مصر
0
x
22:00
0
نهضة بركان - المغرب