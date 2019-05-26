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الصين: 244 مليار دولار قيمة التجارة بين بكين والدول العربية

الأحد 26/مايو/2019 - 07:59 م
الصين: 244 مليار دولار قيمة التجارة بين بكين والدول العربية
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قالت وزارة التجارة الصينية، في بيان رسمي أن قيمة التجارة بين الصين والدول العربية، وصلت إلى 244.3 مليار دولار أمريكي في عام 2018، بزيادة 28% على أساس سنوي، طبقًا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" السبت.

يذكر أنه خلال عام 2018، أقامت الشركات الصينية مشاريع جديدة بقيمة 36.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة 9% على أساس سنوي.

وبلغت قيمة الأعمال 28.8 مليار دولار أمريكي، ما حافظ على مستوى مماثل للعام الأسبق.

وفي الوقت نفسه، قامت الصين باستثمار 1.2 مليار دولار أمريكي في جميع القطاعات في الدول العربية.

وبلغت قيمة واردات الصين من الدول العربية 139.4 مليار دولار أمريكي، فيما وصلت قيمة صادراتها إلى الأخيرة 104.9 مليار دولار أمريكي.
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