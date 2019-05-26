دعاء وعلامات ليلة القدر

لا يعلم موعد ليلة ليلة القدر إلا الله تعالى ولكن هي محصورة في يوم من الأيام الفردية في العشر الأواخر من شهر رمضان، هناك علامات في وقتها وعلامات بعد انقضائها، وسبحانه وتعالى له حكمة من عدم ذكر موعد ليلة القدر حتي يجتهد المسلم في العبادة وعمل الخير بشكل أكبر،أفضل دعاء تردده في ليلة القدر ذكر عن الرسول:”اللهم أنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا”.





فضل ليلة القدر:

وذكر الله تعالي فضلها في:





سورة القدر: ”لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ”

فهذه الليلة خير من بضع وثمانون سنة من العبادة وفائدتها في مضاعفة الأجر في هذه الليلة، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بمعني أن المسلم إذا كثر الاستغفار والذكر وتلاوة القرآن وأقام صلاة التهجد في هذه الليلة، سوف يغفر الله له ذنوبه.





فوائد ليلة القدر:

فوائد ليلة القدر كثيرة ومنها: سبب في عتق الرقاب من النار، سبب في مغفرة الذنوب، وسبب في الحصول علي العفو من الله، الحصول علي حسنات، وتنقية صحيفتك من الذنوب والمعاصي، سبب في تقبل الدعاء.





ليلة القدر وعلاماتها:

قوة إضاءة ونور القمر.

لا حارة ولا باردة.





ليلة يشعر بها المؤمن بانشراح الصدر والطمأنينة لا يشعر بها في ليلة اخرى من الليالي العشر الأواخر

والرياح تكون هادئة ولا عواصف ولا أتربة.



