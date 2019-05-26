عميد "إعلام أكتوبر": يجب مراعاة القيم المجتمعية في الإعلانات

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قال الدكتور مرعي مدكور، عميد كلية الإعلام جامعة أكتوبر، إن هناك شكوى عامة بالنسبة للكم الكبير من الإعلانات التي تقطع وقت كبير من المشاهد، مشددًا على أن هناك قامات كبيرة تفقد مصداقيتها للخلط ين الإعلام والإعلان.



وأضاف "مدكور"، خلال حواره ببرنامج "من القاهرة" على فضائية "النيل للأخبار"، أن الإعلان ضروري لأي وسيلة إعلامية، لكن لابد أن يكون فيه مسئولية اجتماعية، معقبًا: "إحنا مش في غابة".



وتابع، أنه يجب مراعاة القيم المجتمعية في الإعلانات عبر وسائل الإعلام المختلفة، مشيرًا إلى أن هناك سخرية من أن الإعلانات يتخللها بعض الدراما، وهذا يعكس ملل المشاهدين من الإعلانات.



وأوضح، أنه على الشركات تخفيض تكلفة الإعلانات وتوجيه جزء من التكلفة لتنمية المجتمع، مشيرًا إلى أن المنافسة تقتضي أن تقوم الشركات بالاستعانة بأكبر نجم لإعلانه ويدفع له، لكن أن يكون هناك ضوابط للإعلانات احترامًا لعقلية المشاهدين، مشددًا على أن الإعلانات تمثل خطورة على إنحدار القيم.

