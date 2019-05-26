البورصة تربح 6.7 مليار جنيه بختام أول جلسات الأسبوع





أختتمت المصرية المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي صعود جناعي لكافة المؤشرات ، بدعم من اداء ايجابى لمعظم قياديات السوق مع ظهور اخبار اقتصادية ايجابية محفزة للسوق وكان ابرزها التوصل لتسوية بين المالية وجلوبال تيلكوم ، وانتهاء النزاعات الخاصة باوراسكوم للاستثمار بكوريا ، لتقلى بظلال ايجابية على شهية المستثمرين وصناديق الاستثمار فى اعادة ترتيب المحافظ الاستثمارية طبقا للاخبار الايجابية على الشركات ، جاء ذلك بالتزامن مع رفع الحظر عن أموال رجال اعمال مبارك ، لينعكس بالايجاب على المؤشرات الرئيسية.





وربح رأس المال السوقى بقيمة 6.6 مليار جنيه ليصل عند مستوى 758,7 مليار جنيه.









وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.49 % ليصل إلى مستوى 13,981.88 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 605.54 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 1,544.18 نقطة.





من جانبه ، أختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة يوم الخميسالماضي ، نهاية جلسات الأسبوع، علي صعود جماعى لكافة المؤشرات ، وربح رأس المال السوقى بقيمة 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 751.653 مليار جنيه.





وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 13776 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 2073 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 17170 نقطة.



