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البورصة تربح 6.7 مليار جنيه بختام أول جلسات الأسبوع

الأحد 26/مايو/2019 - 02:10 م
البورصة تربح 6.7 مليار جنيه بختام أول جلسات الأسبوع
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نيفين سمير
 
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أختتمت المصرية المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي صعود جناعي لكافة المؤشرات ، بدعم من اداء ايجابى لمعظم قياديات السوق مع ظهور اخبار اقتصادية ايجابية محفزة للسوق وكان ابرزها التوصل لتسوية بين المالية وجلوبال تيلكوم ، وانتهاء النزاعات الخاصة باوراسكوم للاستثمار بكوريا ، لتقلى بظلال ايجابية على شهية المستثمرين وصناديق الاستثمار فى اعادة ترتيب المحافظ الاستثمارية طبقا للاخبار الايجابية على الشركات ، جاء ذلك بالتزامن مع رفع الحظر عن أموال رجال اعمال مبارك ، لينعكس بالايجاب على المؤشرات الرئيسية.

وربح  رأس المال السوقى بقيمة 6.6 مليار جنيه ليصل  عند مستوى 758,7 مليار جنيه.


وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30"  بنسبة 1.49 % ليصل إلى مستوى 13,981.88 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 605.54 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 1,544.18 نقطة.

من جانبه ، أختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة يوم الخميسالماضي ،  نهاية جلسات الأسبوع، علي صعود جماعى لكافة المؤشرات ، وربح  رأس المال السوقى بقيمة 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 751.653 مليار جنيه.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 13776 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 2073 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 17170 نقطة.

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