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أحمد صلاح حسني ينجح في لفت الانتباه ويسير عكس والده

الأحد 26/مايو/2019 - 02:06 م
أحمد صلاح حسني ينجح في لفت الانتباه ويسير عكس والده
أحمد صلاح حسني
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يارا أحمد
 
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نجح الفنان أحمد صلاح حسني، في لفت الانتباه وأن يسير عكس خطى والده والذي كان يعمل بكرة القدم، حيث كان يعمل احمد صلاح حسني في البداية في "كرة القدم" ولكن قرر الاتجاه للفن.

وأصبح "حسني" حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر حديثه مع داليدا "ياسمين صبري" في مسلسل "حكايتي"، والفجر الفني ينشر أبرز المعلومات عن والده.

بدأ مسيرته مع كرة القدم بمدرسة النقراشي، التحق بناشئي الأهلي في سن 14 سنة ولعب مع الفريق الأول حتى سن 24 سنة، واعتزل الكرة بعد إصابته بوتر إكيلس.

تولى منصب مدير الكرة بالأهلي وبعدها أصبح مديرًا تنفيذيًا لاتحاد الكرة، وابتعد عن كرة القدم في 2010 بعد تقديم استقالته.
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