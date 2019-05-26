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ترامب يحضر مباراة مصارعة سومو في اليابان (صور)

الأحد 26/مايو/2019 - 02:06 م
ترامب يحضر مباراة مصارعة سومو في اليابان (صور)
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هديل هاشم
 
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قضى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، في زيارة استغرقت أربعة أيام إلى اليابان، ما قال عنه "أمسية مدهشة" يراقب رياضة السومو الوطنية اليابانية، على الرغم من أن الزيارة تركت بعض مصارعي اللعبة يتذمرون من إجراءات أمنية مشددة.

وحضر ترامب ورئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" مباراة السومو، اليوم الاحد، بعد أن أبدى ترامب رغبته في مشاهدة مثل هذا النوع من المباريات من قبل.

وقال ترامب في بداية مأدبة عشاء مع آبي برفقة زوجته ميلانيا وزوجته آكي عقب المباراة: "أردت دائمًا أن أرى مصارعة السومو، كان ذلك رائعًا حقًا".

وقدم ترامب في نهاية المباراة إلى الفائز البالغ من العمر 25 عامًا كأسًا مصنوعًا خصيصًا يسمى كأس رئيس الولايات المتحدة يحمل صورة النسر الأمريكي الشهير.

وأشاد ترامب بالمصارعين باعتبارهم "رياضيين رائعين" وقال إنه يأمل في أن تُستخدم الكأس لمئات السنين القادمة.

وقال التلفزيون الوطني إنه سيتم تقديم الكأس للفائز في كل دورة من مايو من الآن فصاعدًا.



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