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تضرر أكثر من 5 آلاف قرية وبلدة في إيران من السيول

الأحد 26/مايو/2019 - 01:57 م
تضرر أكثر من 5 آلاف قرية وبلدة في إيران من السيول
السيول في إيران
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وكالات
 
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أعلن رئيس مركز دراسات التخطيط الحضري والريفي في منظمة البلديات في إيران أن الفيضانات والسيول، التي اجتاحت البلاد مؤخرا، تسببت في أضرار لـ273 مدينة و 5140 قرية.

 

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مجید عبد اللهي القول إن 36% من إجمالي سكان البلاد يقيمون في 9 مدن.

 

وأضاف رئيس مركز دراسات التخطيط الحضري والريفي في منظمة البلديات الإيرانية "أن 73٪ من المدن في إيران تضم أقل من 10٪ من سكان الحضر، و 91 مدينة في البلاد يزيد سكانها على 100 ألف نسمة".

 

كما ذكر أنه من بين إجمالي 1333 مدينة وبلدة إيرانية يزيد سكانها على 1000 نسمة و 180 مدينة سكانها أقل من 100 ألف نسمة، 906 مدينة سكانها أقل من 20 ألف نسمة.

 

وكانت الفيضانات والسيول جراء هطول أمطار غزيرة قد اجتاحت 25 محافظة إيرانية خلال الشهرين الماضيين، ما تسبب في سقوط عشرات القتلى ونزوح آلاف الأشخاص عن منازلهم وتضرر مئات المنازل والطرق والجسور والمدارس في البلاد.

 

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