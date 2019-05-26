ساديو ماني: يورجن كلوب لم يؤمن بمعجزتنا
الأحد 26/مايو/2019 - 01:56 م
علي نبوي
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أكد السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي أن فريقه المرشح للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا العام، وذلك قبل أيام قليلة من المباراة النهائية أمام توتنهام والتي ستقام مساء السبت المقبل.
وأضاف ماني في
تصريحات له :"يجب ألا نخفي عن ذلك ، فنحن المرشحون المفضلون للقب دوري أبطال أوروبا..
المباراة ستكون صعبة بين الفريقين لكننا نظل المرشحون للتتويج باللقب"
وحول ما فعله المدرب
كلوب قبل مباراة "الريمونتادا" أمام برشلونة قال :"لقد حفزنا ولكن بصراحة
لم يعتقد أننا سنحقق ذلك".
كان ليفربول
فاز على برشلونة الإسباني برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
بعدما خسر مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة.
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