ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ساديو ماني: يورجن كلوب لم يؤمن بمعجزتنا

الأحد 26/مايو/2019 - 01:56 م
ساديو ماني: يورجن كلوب لم يؤمن بمعجزتنا
ماني وكلوب
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements

أكد السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي أن فريقه المرشح للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا العام، وذلك قبل أيام قليلة من المباراة النهائية أمام توتنهام والتي ستقام مساء السبت المقبل.

 

وأضاف ماني في تصريحات له :"يجب ألا نخفي عن ذلك ، فنحن المرشحون المفضلون للقب دوري أبطال أوروبا.. المباراة ستكون صعبة بين الفريقين لكننا نظل المرشحون للتتويج باللقب"

 

وحول ما فعله المدرب كلوب قبل مباراة "الريمونتادا" أمام برشلونة قال :"لقد حفزنا ولكن بصراحة لم يعتقد أننا سنحقق ذلك".

 

كان ليفربول فاز على برشلونة الإسباني برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما خسر مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة.

 

Advertisements
المزيد عن: يورجن كلوب ليفربول الدوري الانجليزي اخبار الرياضة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
تورينو
-
x
15:00
-
لاتسيو
سامبدوريا
-
x
18:00
-
يوفنتوس
سبال
-
x
20:30
-
ميلان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك - مصر
-
x
22:00
-
نهضة بركان - المغرب