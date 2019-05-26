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النيابة تقرر تشريح جثة شاب انتحر شنقا لقيام خطيبته برد الشبكة له في الشرقية

الأحد 26/مايو/2019 - 01:46 م
النيابة تقرر تشريح جثة شاب انتحر شنقا لقيام خطيبته برد الشبكة له في الشرقية
شنق
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إسلام علي وسمر السيد
 
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قررت نيابة منيا القمح بالشرقية، برئاسة محمد المراكبي، وبإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، تشريح جثة شاب في العقد الثالث من العمر، تخلص من حياته بالإنتحار شنقا، لسوء حالته لقيام خطيبته برد الشبكة له.

تلقي اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بالعثور علي شاب مشنوقا داخل غرفة بشقة الزوجية بقرية القبة مركز منيا القمح.

وانتقل ضباط مباحث منيا القمح، برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس المباحث، وبإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، والعميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، وتبين من التحريات الأولية العثور قيام" علي ع ح س" 30 سنة، عامل بمدرسة بالإنتحار داخل شقته التي أعدها للزوجية.

وبسؤال أسرته أفادته بأنه كان يمر بحالة سيئة بعد قيام خطيبته برد الشبكة له، فتأثر نفسيا، وتم التحفظ علي جثته تحت تصرف النيابة العامة
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