نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس.. نتائج دبلوم "الصناعة- التجارة- الزراعة"

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، نتائج دبلوم الصنايع والتجارة والزراعة "نظامي 3 و5 سنوات" نتائج الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس





لا نزال نتابع مع طلاب التعليم الفني تفاصيل إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس حيث يؤدي طلاب التعليم الفني امتحانات نتائج دبلوم الصنايع والتجارة والزراعة ”نظامي 3 و5 سنوات” في جميع المحافظات، كما لم تسجل الامتحانات أي شكاوى أو تجاوزات من جانب طلاب الدبلوم، ومن المقرر أن يتم البدء في تصحيح نتيجة الدبلومات الفنية جميع المحافظات 2019 من أجل سرعة إعلان نتائج الدبلوم 2019 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني، وسيتم نشر روابط نتائج الدبلومات الفنية برقم الجلوس من خلال هذه المقالة فور اعتمادها.





حيث أكد أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفني أنه لم تسجل امتحانات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بجميع المحافظات، أي أخطاء لغوية أو مطبعيه، مشيرا إلى أنه تم عقد نتائج الدبلومات الفنية 2019 خلال فترة واحدة، مشيرا إلى أنه بلغ عدد المواد الامتحانية التي خاضها الطلاب في نتيجة الدبلومات 15 مادة.





حيث يتاح لطلاب التعليم الفني الذين رسبوا في امتحانات نتائج الدبلومات الفنية الدور الأول في مادة أو في مادتين بخوض دور نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية التي يتم عقدها في شهر أغسطس، وإذا لم ينجح الطالب في امتحانات الملاحق يقوم الطالب بالدخول إلى العام الدراسي القادم، ومن المقرر عرض النتائج خلال الأسبوع القادم.

وتم اعتماد نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2018 نظامي” 3 و5 سنوات” لجميع الأقسام وبلغ عدد الطلاب الذين خاضوا الامتحانات أكثر من 235 ألف طالب وجاءت نسبة النجاح كالتالي :





نظام السنوات الثلاث:

التعليم الفني الثانوي التجاري 92,68 %

التعليم الفني الثانوي الفندقى93,87%

التعليم الفني الثانوي الزراعي 91,02%

التعليم الفني الثانوي الصناعي91,38%





نظام السنوات الخمس:

التعليم الفني الثانوي التجاري 99,17%

التعليم الفني الثانوي الفندقي 95,03%

التعليم الفني الثانوي الزراعي 95,70%

التعليم الفني الثانوي الصناعي 99,20%





نتائج الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

حيث بلغ عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 جميع المحافظات نظامي “3 و5 سنوات” الدور الأول ما يقارب من 700 ألف طالب، وتم ضبط حوالي 30 حالة غش، مما تسبب في تحويل عدد ن المراقبين ومسئولي اللجان إلى التحقيق.