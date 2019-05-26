بـ"رقم الجلوس".. نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني في محافظة كفر الشيخ (ظهرت الآن)

تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تقدمها لمتابعيها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2018/2019.





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وكان محافظ كفر الشيخ، قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2018/2019، منذ قليل، بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وأعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس الأمناء بالمحافظة بنسبة نجاح 82.11%.





وأكد طه، في تصريحات صحفية، أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 52 ألفًا و333 طالبًا وطالبة، تغيب منهم 714 طالبًا وطالبة، وحضر منهم الامتحانات 51 ألفًا و619 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 42 ألفًا و385 طالبًا وطالبة، أما الإعدادية المهنية تقدم 1259 طالبًا وطالبة، تغيب منهم 114 طالبًا وطالبة، وحضر منهم 1145 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 1122 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 97.99%.





وقالت وكيل التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن عدد الحاصلين على الدرجات النهائية 24 طالبًا وطالبة، وترتيب الإدارات التعليمية بحسب نسبة النجاح، جاءت كالتالي: "بيلا، فوه، شرق كفر الشيخ، قلين، سيدي غازي، غرب كفر الشيخ، سيدي سالم، مطوبس، الرياض، الحامول، دسوق، بلطيم، وبرج البرلس".