بدء التصويت للانتخابات الأوروبية في فرنسا وألمانيا
الأحد 26/مايو/2019 - 12:41 م
وكالات
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فتحت مراكز التصويت، اليوم الأحد، في فرنسا
وألمانيا للانتخابات الأوروبية.
ويصوت في المجمل ناخبو 21 دولة من أصل
28 أعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأحد، اليوم الأخير من الاقتراع الذي بدأ الخميس في
بريطانيا وهولندا.
ودعي 427 مليون ناخب أوروبي إلى التصويت
لانتخاب 751 نائباً في البرلمان الأوروبي لولاية مدتها خمسة أعوام، يلعبون فيها دوراً
حاسماً في صياغة القوانين الأوروبية.
وتتسم انتخابات هذه المؤسسة الأوروبية التي
لم تكف عن تعزيز صلاحياتها بمشاركة ضعيفة عادة بلغت 42.6% في 2014.
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