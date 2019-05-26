مسلسلات رمضان 2019.. الحلقة 20 من مسلسل حدوتة مرة

استطاعت الفنانة غادة عبد الرازق، أن تنال عدد مشاهدات عالية، لعملها الدرامي الذي تخوض به السباق الرمضاني الحالي، وهو مسلسل حدوتة مرة .





تتوالى أحداث مسلسل حدوتة مرة في حلقته الـ20، التي بدأت بزيارة "مروة"، التي تؤدي دورها غادة عبدالرازق، لعائلة "زكريا فتحي"، الذي يؤدي دوره محمد مهران، وتقابل والدته، وتهددها بقتل ابنها إذا لم يبتعد عن "رنا"، وتصطدم "رنا"، التي تؤدي دورها سلمى أبو ضيف، برفض "مروة" زواجها من "زكريا"، وتسألها عن مصلحتها فى رفضه وسبب كرهها لها.





في المقابل تأتي فتاة الليل ضمن أحداث مسلسل حدوتة مرة التي أوقعت بين "أحمد"، الذي يؤدي دوره كريم محجوب، وخطيبته "دينا"، وتعترف للمحامي نبيل أبو المكارم، بتحريض عماد رجائي المحامي الذي كان يعمل في مكتبه سابقا، وتكشف أنه هو من حرضها على تلفيق الخيانة لابنه أحمد، ويطلب منها أن تتصل به لتطلب منه مبلغ من المال.





فيفاجئ بوجود نبيل أبو المكارم في انتظاره ويواجهه بخيانته، ويهدده بشطب اسمه من نقابة المحاميين، فيرد إليه عماد التهديد بفضحه أمام عائلته، حيث يعلم بزواجه من راقصة.





مسلسل حدوتة مرة من بطولة غادة عبدالرازق، ومحمد شاهين ومجدى كامل وعبدالرحمن أبو زهرة ومحمد أبو داوود وسلمى أبو ضيف وهاجر محمد، ويذاع عبر قنوات: "النهار والقاهرة والناس وLBC".



