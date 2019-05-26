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ضربة قاضية لأحلام جماهير برشلونة

الأحد 26/مايو/2019 - 11:02 ص
ضربة قاضية لأحلام جماهير برشلونة
فالفيردي
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الفجر الرياضي
 
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جدد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني الدفاع عن عن المدرب إيرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة لكرة القدم بعد الهزيمة 1 / 2 أمام فالنسيا مساء أمس السبت في المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا.


وقال بارتوميو إنه لا يعتقد إن المدرب يتحمل مسؤولية هذه الهزيمة وضياع لقب جديد من الفريق.


وقال بارتوميو: "أقول دائما : إرنستو يرتبط بعقد مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل. والآن ، يجب أن أقول إنني لا أرى المدرب مسؤولا عن هذه الهزيمة.. الفريق اجتهد كثيرا في الشوط الثاني وسنحت لنا العديد من الفرص.. اللاعبون فشلوا في ترجمة هذه الفرص رغم الاستحواذ على الكرة بشكل كبير والفرص العديدة التي صنعها الفريق والتسديدات الكثيرة على مرمى المنافس. ما يهم هو هز الشباك ، وفالنسيا سجل هدفا أكثر منا".


وأضاف: "الحقيقة أننا حاولنا في الشوط الثاني واجتهدنا.. استحوذنا على الكرة بنسبة 84 بالمئة وسددنا 26 كرة في اتجاه المرمى ، ولكن المهم في كرة القدم هو تسجيل عدد أكبر من الأهداف عن منافسك".


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