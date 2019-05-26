يصطدم فريق الزمالك بفريق نهضة بركان المغربي في الساعة العاشرة مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.









ويشهد تشكيل الزمالك عودة محمود جنش لحراسة المرمى وغياب عمر السعيد وحمدي النقاز للإيقاف.









تشكيل الزمالك المتوقع أمام نهضة بركان









حراسة المرمى: محمود جنش









خط الدفاع: حازم إمام ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة









خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وإبراهيم حسن ويوسف أوباما ومحمود كهربا









خط الهجوم: حميد أحداد











