سعر الدولار في بداية التعاملات اليوم الأحد 26/5/2019
الأحد 26/مايو/2019 - 09:26 ص
الفجر الاقتصادي
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شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد، لتصبح الأسعار وفقًا لأخر تحديث كالتالي:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
16.83 جنيها للشراء
16.93 جنيها للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
16.85 جنيها للشراء
16.95 جنيها للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
16.85 جنيها للشراء
16.95 جنيها للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
16.85 جنيها للشراء
16.95 جنيها للبيع
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
16.92 جنيها للشراء
17.00 جنيها للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
16.81 جنيها للشراء
16.91 جنيها للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
16.83 جنيها للشراء
16.93 جنيها للبيع
سعر الدولار فى بنك عودة
16.82 جنيها للشراء
16.92 جنيها للبيع
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