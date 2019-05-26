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الحلقة 20 مسلسل فتنة رمضان 2019

الأحد 26/مايو/2019 - 09:24 ص
الحلقة 20 مسلسل فتنة رمضان 2019
فتنة
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الفجر الفني
 
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اتفق جساس وزوجته على قتل عمه الشيخ راجح، ليصبح شيخ الديرة بعد الإطاحة بولده مسعود، ضمن أحداث الحلقة العشرين من مسلسل "فتنة" الذي يعرض على قناة “روتانا خليجية” في الـ11 بتوقيت السعودية.


وخلال الحلقة، دبر الزوجان مكيدة للشيخ راجح، بعدما خاب أملهما في وفاته متأثرا بمرضه، لكي يتمكن جساس من إدارة الديرة بعد عمه، خاصة مع هروب ولده مسعود الذي اتهم بذبح الشيخ عظوب والد "فتنة".


مسلسل "فتنة"، قصة من وحي طبيعة وشيم وتعقيدات حياة الصحراء، من التاريخ، والمصالح، والغيرة، والأطماع، والمكائد، والمشاعر المتناقضة، والمواهب، وهو عمل للكاتبين محمد أبو سماقة، وحسام إبراهيمي، وإخراج شعلان الدباس، وبطولة: أميرة سمير، ناريمان عبد الكريم، لونا بشارة، عمر حلمي، محمد الإبراهيمي، حسن خمايسة، محمد المجالي، هاني الخالدي.


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