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علي جمعة يوضح حكم صيام أيام ذي الحجة بـ"نيتين"

الأحد 26/مايو/2019 - 09:23 ص
علي جمعة يوضح حكم صيام أيام ذي الحجة بـنيتين
علي جمعة
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هدى عبدالرازق
 
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وجه شخص، سؤالا إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، بشأن هل يجوز أن نصوم أيام ذي الحجة بنيتين؟".

ومن ناحيته، أوضح "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية المذاعة عبر صفحته على موقع "اليوتيوب"، أنه يجوز صيام أول 9 أيام من ذي الحجة بنيتين، وهما قضاء ما علينا من أيام رمضان، والتبرك بفضل تلك الأيام.
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