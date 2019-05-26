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التعاون السعودي يطرح شعاره الجديد للجماهير

الأحد 26/مايو/2019 - 07:47 ص
التعاون السعودي يطرح شعاره الجديد للجماهير
التعاون
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محمد أيمن
 
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دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي السبت شعاره الجديد تزامناً مع الفترة المقبلة والتي سيكون فيها عبارة عن تميمة للنادي.

وقامت الإدارة بالتعاون مع فريق عمل قام بدراسة الشعار حتى وصلوا إلى التصور الأمثل الذي جاء متواكب مع التطور والإتجاه وتم إطلاقه ليكون جاهزاً للمرحلة المقبلة.

وتم تدشين الشعار الجديد وطرحه على وسائل الإعلام في الصالة الرياضية بالمنشأة الجديدة للنادي حيث تم وضع ذئب في منتصف الشعار بدلاً من النجوم.

وتم إعتماد الشعار الجديد عبر حساب الفريق الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بعد أن حسم الفريق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم وضمن التأهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

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