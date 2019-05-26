بعد إيقافها لمخالفة ميثاق الشرف الإعلامي: بسمة وهبة ترند رقم 2 على "تويتر"
الأحد 26/مايو/2019 - 07:51 ص
حامد محمود
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احتل هاشتاج بسمة وهبة، المركز الثاني بترند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد إيقاف نقابة الإعلاميين لها لمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي.
كان الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، صرح بأن مجلس النقابة اتخذ قرارا بوقف بسمة وهبة، مقدمة برنامج شيخ الحارة المذاع على قناة القاهرة والناس، بناءً على تقرير المرصد الإعلامى للنقابة، وما رصده من تجاوزات مهنية وأخلاقية بحلقة يوم 19 مايو، التى استضافت فيها الفنان ماجد المصرى، والتى تخالف ميثاق الشرف الإعلامى، ومدونة السلوك المهنى.
وأضاف "سعدة" فى بيان له قبل قليل:" خالفت أيضا قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 الذى حظر ممارسة النشاط الإعلامى دون القيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة، حيث إنها لم تقم بتقنين أوضاعها مع النقابة، وغير مقيدة بأى من جداول القيد، ولم تحصل على تصريح مزاولة المهنة وفقاً للمادتين " 2 – 19 " من قانون النقابة".
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