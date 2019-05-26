أيمن أشرف يؤدي تدريبات تأهيلية على هامش مران الأهلي
الأحد 26/مايو/2019 - 06:01 ص
علي نبوي ومحمد الصو
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أدى أيمن أشرف،
لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية ،على هامش مران الفريق
الذي أقيم مساء يوم السبت على ملعب التتش.
وقام أيمن أشرف
بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض التدريبات الخفيفة، ضمن البرنامج الذي يخضع له اللاعب
في الفترة الحالية.
وكان الأهلي قد
واصل تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، واشتمل المران على جانب بدني وتدريبات الكرة.
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