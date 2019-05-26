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رئيس "البحوث الفلكية" يكشف موعد ظهور هلال شهر شعبان وأول أيام عيد الفطر المبارك

الأحد 26/مايو/2019 - 07:07 ص
رئيس البحوث الفلكية يكشف موعد ظهور هلال شهر شعبان وأول أيام عيد الفطر المبارك
شهر شعبان
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نعيم يوسف
 
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قال جاد محمد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، إنه وفقا للحسابات الفلكية سيولد هلال شهر شوال بعد غروب شمس يوم الاثنين الموافق 29 رمضان، ويستمر في سماء القاهرة 6 دقائق.

ونفى "القاضي"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه سيد علي، ما تردد عن بدء المواطنين الصيام متأخرين يومًا، مؤكدا أنهم صاموا في الموعد الصحيح.

وتابع رئيس معهد البحوث الفلكية، أنهم يتابعون الأرضاد وسطح القمر يوميا، مؤكدا أنهم في مصر ملتزمين بالرؤية الشرعية والحسابات الفلكية، لافتا إلى أن بعض الدول العربية تعتمد على آراء غير علمية في مسألة البدء بصوم رمضان.
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المزيد عن: هلال شهر شعبان شهر رمضان الدول العربية
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