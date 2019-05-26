عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي بعد نقلها للمستشفى
الأحد 26/مايو/2019 - 04:27 ص
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كشف الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي. بعد نقلها للمستشفى إثر تعرضها لوعكة صحية.
وأوضح في تصريحات صحفية بأن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي جيدة للغاية.
واشار إلى أنها تعرضت لبعض الإجهاد، وتتواجد حاليا بمستشفى الصفا بالمهندسين.
وطمأن من جانبه الجمهور مشيرًا إلى أنه من المحتمل أن تغادر المستشفى خلال ساعات.
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