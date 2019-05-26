عبداللطيف عن مشهد تجارة الآثار في "هوجان": "عيب قوي إن الكلام ده يكون في الدراما المصرية"

قال الدكتور محمد عبداللطيف أستاذ علم الآثار الإسلامية ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية السابق بوزارة الآثار، "عيب قوى يكون هذا الكلام فى الدراما المصرية"، "وعيب الترويج لمثل هذا الكلام الذى يزيد من حمى التنقيب عن الآثار، والحفر خلسة، والتى اصبحت منتشرة نتيجة مثل بعض هذه الفتاوى او ما تروجه بعض الأعمال السنمائية.





وتابع عبد اللطيف، "حرام نهدر مجهود الآثاريين خاصة وأجهزة الدولة بشكل عام في محاربة هذا التخلف، الذي ينتج عنه تهريب الآثار والحفر الخلسة والتنقيب عنها دون ترخيص رسمى من الدولة، ولا بد من حذف تلك المشاهد التي تهدم مجهودات سنين من الوعي الأثري ومحاولات الحفاظ على آثار مصر وهويتها.





وأكد عبد اللطيف أن ما أكرره دومًا هو أن مصر دولة عظمى أثريًا وحضاريًا، لأن أثمن ما تمتلكه مصر من ثروات هي الآثار، ولاينافسها في ذلك أي دولة في العالم من حيث الكم والكيف والتنوع والثراء والتمثيل لكل الحقب والعصور التاريخية التى مرت بها منذ ما قبل التاريخ وحتى وقتنا الحاضر.





وأضاف عبد اللطيف أن آثار وتراث هذه الأمة هو شرفها وعرضها وماضيها وحاضرها ومستقبلها، وقد تركها لنا الأجداد لنفتخر بها ونحافظ عليها للأجيال القادمة، الذي هو مسئولية الجميع من تنفيذيين ومواطنين بجميع فئاتهم.





جاء ذلك تعليقًا من الدكتور محمد عبد اللطيف أستاذ علم الآثار الإسلامية ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية السابق بوزارة الآثار، على أحد مشاهد مسلسل هوجان بطولة محمد الإمام، حيث يطلب الفتوى في المشهد من إمام المسجد حول بيع وتجارة الآثار، وكان رد الشيخ حسب ما ورد في المشهد "أن تجارة الآثار حلال"، وهو الأمر الذي أثار استياء عدد من الأثريين ووصفوه بأنه ترويج لتجارة الآثار.