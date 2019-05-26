عمرو دياب مع الطفل ياسين في كواليس "زي الشمس" (صورة)
الأحد 26/مايو/2019 - 04:02 ص
يارا أحمد
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تواجد الهضبة عمرو دياب، في كواليس تصوير مسلسل "زي الشمس" الذي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني.
وقام الطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة "غنوة" شقيقة أنغام بإلتقاط صورة تذكارية معه، ويجسد ياسين دور الطفل "يوسف".
زي الشمس بطولة ، دينا الشربيني، أحمد السعدني، ريهام عبد الغفور، أحمد داوود، سوسن بدر ، واخراج سامح عبد العزيز ، وتأليف مريم ناعوم.
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