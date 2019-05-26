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رامي عياش: لست نادما على فيلم "بابا راتزي".. وهذا سر فشله

الأحد 26/مايو/2019 - 05:21 ص
رامي عياش: لست نادما على فيلم بابا راتزي.. وهذا سر فشله
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مريم الشريف
 
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أكد المطرب رامى عياش، أنه لم يندم على شىء في حياته، لافتًا إلى أن الندم ليس لديه مساحة فى حياته، كما أن إيمان الشخص يعلمه أن الندم مجرد تضييع وقت.

وأضاف "عايش" خلال لقائه فى برنامج "عايشة شو" المعروض على قناة "القاهرة والناس"، أنه لا يعتقد أن هناك أغنية رفضها حققت نجاحًا مع غيره، مشيرًا إلى أنه ملحن أيضا وأعطى ألحان لمطربين زملائه وحققوا نجاحًا كبير بها، مثل أغنية "هيك بتعمل فيه" للمطربة سارة الهاني ونجحت كثيرًا.

وأكد أنه لم يندم على تقديمه فيلم "بابا راتزي"، موضحًا انه كان رافضًا لفكره تصوير شخصيته الحقيقية فى هذا العمل، إلا أن المنتجين أصروا على الأمر ووجدها تجربة جيدة مثل فيديو كليب كبير، موضحًا أنه لن يكرر هذه التجربة لانه يفضل تقديمه شخصية مختلفة عن شخصيته الحقيقية مثلما قدم فى مسلسل "أمير الليل".

وأِشار إلى أن عدم نجاح فيلم "بابا راتزى" يعود إلى وجود مشاكل إنتاجية بالعمل، حيث اختلف المنتجين مع بعض، والفيلم خسر بالنهاية ولم يحقق الانتشار المطلوب.

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