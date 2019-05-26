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الصراع يشتعل بين الأندية السعودية لضم يونس بلهندة

الأحد 26/مايو/2019 - 03:55 ص
الصراع يشتعل بين الأندية السعودية لضم يونس بلهندة
يونس بلهندة
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محمد أيمن
 
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حسم المغربي الدولي يونس بلهنده لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي جالطا سراي التركي موقفه النهائي تجاه العروض التي وصلت إليه مؤخراً من أجل خوض تجربة احتراف جديدة بداية من فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

 

ولعل أبرز العروض التي وصلت للاعب من نادي الهلال السعودي حيث صرح بلهندة لبعض وسائل الإعلام أنه سعيد في الفريق التركي ويريد الإستمرار معهم بل وطرحت عليه الإدارة تجديد التعاقد والإستمرار معهم حتى موسم 2021 – 2022.

 

وواصلت المواقع الإلكترونية المقربة من النادي التركي أن إتحاد جدة يرغب هو الآخر ويزاحم الزعيم للحصول على خدمات اللاعب وعرضوا عليه 9 مليون يورو في الموسم الواحد ما جعل إدارة الهلال ترد وترف العرض إلى 12 مليون يورو.

 

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة صراع شرس بين العميد والزعيم على الفوز بصفقة الدولي المغربي ولكن السؤال الأبرز يكمن في هل ينتقل بلهندة ويلعب في الدوري السعودي الموسم المقبل أم سيبقى مع جالطا سراي؟

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