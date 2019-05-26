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رامي عياش: هذا سر رفضي التعاقد مع "استديو الفن" رغم سبب شهرتي

الأحد 26/مايو/2019 - 04:43 ص
رامي عياش: هذا سر رفضي التعاقد مع استديو الفن رغم سبب شهرتي
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مريم الشريف
 
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كشف الفنان رامى عياش، أن أهم مرحلة فى حياته، انتقاله من مرحلة المراهقة إلى "أستديو الفن" الذى تخرج منه ونجح من خلاله، لافتًا إلى أنه لا ينسى فضل استديو الفن عليه.

وأضاف "عايش" خلال لقائه فى برنامج "عايشة شو" المعروض على قناة "القاهرة والناس"، أن سبب رفضه التعاقد مع أستديو الفن، ليس تمردًا وانما من أجل أن يحافظ على العلاقة القوية التى جمعته بالقائمين على البرنامج، ومنعًا لحدوث مشاكل بينهم قرر عدم تجديد العقد.

وكشف عن انشائه شركة اكتشاف مواهب فى المغرب، لأنه شعر بأن المغرب يتضمن مواهب كبيرة وكان لابد المشاركة فى اكتشافها، لافتًا إلى اكتشافه أكثر من 19 شخص، يقومون بالغناء حاليًا فى مسرح لبنان الذي افتتحه في بالمغرب.

وفى سياق منفصل، أوضح أنه برج الأسد، ولديه كثير من الصفات منه تتمثل فى أنه سريع التسامح، يحب القيادة، وسريع الغضب وفقًا للموقف، لأن هناك أشياء تعالج بالحكمة على حد قوله.

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