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نجم ليفربول يكشف لأول مرة: ميسي سبني بالإسبانية في الكامب نو

الأحد 26/مايو/2019 - 03:31 ص
نجم ليفربول يكشف لأول مرة: ميسي سبني بالإسبانية في الكامب نو
ميسي
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منى العوضي
 
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كشف جيمس ميلنر لاعب وسط نادي ليفربول، عما حدث بينه وبين ليونيل ميسي في مباراة الريدز مع برشلونة بدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

وكان برشلونة قد فاز بمباراة الذهاب بثلاثية نظيفة على الكامب نو بينما كتيبة الآنفيلد كان لها رأي آخر وفازوا برباعية نظيفة في ريمونتادا تاريخية.

 

وقال ميلنر، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "في الكامب نو، ميسي بين الشوطين لم يكن سعيداً، في النفق كان يوجه لي كلمات بالاسبانية، منها كلمة حمار، هي تترجم لهذا المعنى، وفي الاسبانية الذي يركل الناس، سألته إن كان على ما يرام، ولكنه لم يكن كذلك، لم يدرك أنني أفهم الإسبانية".

 

وتابع حديثه: "إذا حاولت إيقاف ميسي، لا تخشى أن تظهر كالأحمق، حاولت ذلك، وتمكنت من ابقافه، لم أكن الأول ولن اكون الاخير، هو لاعب مذهل، ولكن ضد لاعبين مثله عليك أن تظهر لهم أنك موجود، تحتاج لايقاف ايقاعهم، لا تريد أن تؤذيه، ولكنها لعبة بدنية، تحاول أن تبعده عن حركته، هذا جزء من اللعبة".

 

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