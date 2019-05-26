تفاصيل خلاف بسمة وهبة مع "القاهرة والناس" بعد إذاعة حلقة ياسمين الخطيب
الأحد 26/مايو/2019 - 02:27 ص
يارا أحمد
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نشب خلاف كبير بين قناة "القاهرة والناس" والاعلامية بسمة وهبة، أدي إلي تقديم الأخيرة استقالتها.
وبدأت الأزمه بعدما عرضت حلقه اليوم من برنامج "شيخ الحارة" والذى استضافت فيها بسمة الكاتبة ياسمين الخطيب.
وكانت بسمة قد أعلنت للقناة رفضها اذاعه الحلقه بسبب ذكر ياسمين الخطيب لاسماء العديد من الشخصيات العامه وحكت تفاصيل ماحدث بينهما، لتفاجأ بسمه باذاعه الحلقه لتقوم بعد ذلك بمنع القناة من إذاعه الحلقه في الإعادة بالاضافه الي رفع الفيديوهات الخاصه بالحلقه من موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
وبالفعل اضطرت القناة لعدم إذاعه الحلقه في الإعادة وعرضت حلقه الإعلامي جورج قرداحي.
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