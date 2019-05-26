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رئيس الزمالك: "وزير الرياضة نفسه مش لاقي 10 تذاكر لنهائي الكونفيدرالية الإفريقية"(فيديو)

الأحد 26/مايو/2019 - 01:35 ص
رئيس الزمالك: وزير الرياضة نفسه مش لاقي 10 تذاكر لنهائي الكونفيدرالية الإفريقية(فيديو)
برنامج الزمالك اليوم
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الفجر الرياضي
 
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رد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على الاتهامات التي وجهت له بسبب حصول بعض نواب البرلمان على 20 ألف تذكرة لحضور مباراة إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

 

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب، في إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، حيث كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق المغربي بهدف دون رد.

 

وقال رئيس الزمالك في تصريحات لبرنامج النادي عبر قناة المحور: "ازاي الكلام اللي بيتقال عن حصول عدد من نواب البرلمان على 20 ألف تذكرة ده حتى وزير الرياضة نفسه مش عارف يلاقي 10 تذاكر لنهائي البطولة حتى لو بالفلوس".


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