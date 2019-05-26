مجلس الجبلاية يحمل أبوريدة مسئولية أزمة الدوري

سيطرت حالة من الغضب الشديد داخل اتحاد الكرة بسبب الأزمة القائمة بخصوص مباريات بطولة الدوري ، بعد أن أصبحت المسابقة مهددة بقوة بالإلغاء نتيجة رفض الأندية ما أعلنته لجنة المسابقات بخصوص المباريات المؤجلة لنادي الزمالك ، وكذلك الموقف بالنسبة للاسبوع الأخير من المسابقة.

وكشفت مصادر داخل اتحاد الكرة عن وجود حالة غضب شديدة من جانب أعضاء المجلس تجاه هاني أبوريدة رئيس الإتحاد على خلفية المرونة الكبيرة التي أبداها مع نادي الزمالك ، وتأكيداته المستمرة على حل الأمور بشكل ودي ، وهو ما أسفر في النهاية عن أزمة كبيرة تهدد الكرة المصرية بشكل عام.

وسادت حالة من الإستياء بسبب التقارب الشديد بين أبوريدة ورئيس الزمالك بالفترة الأخيرة ، وهو ما كان سببا في قيام الأخير بالإعلان عن مواعيد مباريات فريقه ومؤجلاته قبل أن تقوم الجبلاية بالإعلان عن ذلك بشكل رسمي وتسبب في حرج شديد لأبوريدة.

وكان رئيس الجبلاية قد وضع نفسه في مأزق كبير بعد أن عقد جلسة صلح في فندق الماريوت بين رئيس الزمالك والملجاشي احمد احمد رئيس الإتحاد الأفريقي الكاف من أجل رفع الإيقاف عنه والسماح له بالتواجد في نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.