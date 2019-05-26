ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مجلس الجبلاية يحمل أبوريدة مسئولية أزمة الدوري

الأحد 26/مايو/2019 - 01:24 ص
مجلس الجبلاية يحمل أبوريدة مسئولية أزمة الدوري
هاني أبو ريدة
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements

سيطرت حالة من الغضب الشديد داخل اتحاد الكرة بسبب الأزمة القائمة بخصوص مباريات بطولة الدوري ، بعد أن أصبحت المسابقة مهددة بقوة بالإلغاء نتيجة رفض الأندية ما أعلنته لجنة المسابقات بخصوص المباريات المؤجلة لنادي الزمالك ، وكذلك الموقف بالنسبة للاسبوع الأخير من المسابقة.

 

وكشفت مصادر داخل اتحاد الكرة عن وجود حالة غضب شديدة من جانب أعضاء المجلس تجاه هاني أبوريدة رئيس الإتحاد على خلفية المرونة الكبيرة التي أبداها مع نادي الزمالك ، وتأكيداته المستمرة على حل الأمور بشكل ودي ، وهو ما أسفر في النهاية عن أزمة كبيرة تهدد الكرة المصرية بشكل عام.

 

وسادت حالة من الإستياء بسبب التقارب الشديد بين أبوريدة ورئيس الزمالك بالفترة الأخيرة ، وهو ما كان سببا في قيام الأخير بالإعلان عن مواعيد مباريات فريقه ومؤجلاته قبل أن تقوم الجبلاية بالإعلان عن ذلك بشكل رسمي وتسبب في حرج شديد لأبوريدة.

 

وكان رئيس الجبلاية قد وضع نفسه في مأزق كبير بعد أن عقد جلسة صلح في فندق الماريوت بين رئيس الزمالك والملجاشي احمد احمد رئيس الإتحاد الأفريقي الكاف من أجل رفع الإيقاف عنه والسماح له بالتواجد في نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

Advertisements
المزيد عن: هاني ابو ريدة نهائى الكونفدرالية رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
تورينو
-
x
15:00
-
لاتسيو
سامبدوريا
-
x
18:00
-
يوفنتوس
سبال
-
x
20:30
-
ميلان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك - مصر
-
x
22:00
-
نهضة بركان - المغرب