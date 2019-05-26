عاجل.. تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على تأجيل مباريات الزمالك

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن تأجيل 3 مباريات للزمالك بسبب أفريقيا، أدى لأزمة في الدوري.‏

وقال سيد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "تأجيل 3 مباريات ‏للزمالك بسبب أفريقيا، أدي لأزمة حالية في الدوري المصري".‏

وأكمل : "لجنة المسابقات اخطرتنا منذ بداية الموسم إننا نخوض موسم استثنائي والجميع يعلم ذلك وعليه تحمل الضغوط، ‏لذلك تحملنا اثناء مشاركتنا الأفريقية".‏

وأضاف : "يجب أن يتعرض الزمالك لنفس الضغوط التي تعرضنا لها، عندما تحدث نفس الظروف".‏