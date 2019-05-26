عاجل.. تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على تأجيل مباريات الزمالك
الأحد 26/مايو/2019 - 12:30 ص
الفجر الرياضي
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أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن تأجيل 3 مباريات للزمالك بسبب أفريقيا، أدى لأزمة في الدوري.
وقال
سيد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد
: "تأجيل 3 مباريات للزمالك بسبب أفريقيا، أدي لأزمة حالية في الدوري المصري".
وأكمل
: "لجنة المسابقات اخطرتنا منذ بداية الموسم إننا نخوض موسم استثنائي والجميع
يعلم ذلك وعليه تحمل الضغوط، لذلك تحملنا اثناء مشاركتنا الأفريقية".
وأضاف : "يجب أن يتعرض الزمالك لنفس الضغوط التي تعرضنا لها، عندما تحدث نفس الظروف".
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